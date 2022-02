Neubau an der Gladbacher Straße 210 : Caritas eröffnet Tagespflege in Alt-Viersen

Besuch auf der Baustelle: (v. l.) Caritas-Vorstand Peter Babinetz, Bauleiter Herbert Senger (Schotes-Firmengruppe), Caritas-Vorstand Christian Schrödter, Peter Schotes (Schotes) und Petra Beck (Caritasverband). Foto: Caritasverband

Viersen Voraussichtlich ab Juni können an der Gladbacher Straße 210 in Viersen bis zu 14 Senioren mit einem Betreuungs- und Pflegebedarf in Gemeinschaft den Tag verbringen.

Wenn demnächst die Gäste der neuen Tagespflege nach draußen schauen oder auf die Terrasse der Einrichtung gehen, genießen sie eine Idylle: Direkt hinter dem Neubau an der Gladbacher Straße 210 in Viersen liegt ein kleiner See. Er hat der Caritas-Tagespflege auch ihren Namen gegeben: „Haus am See“. Voraussichtlich ab Juni können dort bis zu 14 Senioren mit einem Betreuungs- und Pflegebedarf in Gemeinschaft den Tag verbringen.

„Wir möchten mit der neuen Tagespflege dazu beitragen, dass ältere Menschen so lange wie möglich im eigenen Zuhause leben können“, sagt Caritas-Vorstand Christian Schrödter. Ein strukturierter Tagesablauf biete den Gästen viel Abwechslung mit unterschiedlichen Beschäftigungsangeboten und Aktivitäten. Die Bandbreite reiche von der gemeinsamen morgendlichen Zeitungslektüre bis Sitzgymnastik, von Kraft- und Balanceübungen bis Gedächtnistraining, von Spielrunden bis zu Spaziergängen am Ufer des kleinen Sees.

Mit der Tagespflege in Alt-Viersen eröffnet der regionale Caritasverband bereits die fünfte Einrichtung dieser Art, wie Caritas-Vorstand Peter Babinetz berichtet. Weitere Tagespflegen der Caritas gibt es bereits in Kempen, Nettetal-Breyell, Dülken und Süchteln. „Durch unsere Einrichtungen werden die Angehörigen der Gäste entlastet. Sie gewinnen mehr persönlichen Freiraum und können eigenen Verpflichtungen nachgehen, während sie ihre Lieben gut betreut wissen“, erläutert Verena Daus, die zuständige Bereichsleiterin beim Caritasverband. Sie weist darauf hin, dass ein regelmäßiger Austausch zwischen den Mitarbeitern der Tagespflege und den Angehörigen zum Betreuungs- und Pflegekonzept gehört.

Etwa acht Mitarbeiter werden sich in der neuen Tagespflege an der Gladbacher Straße montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr um die Gäste kümmern. Täglich wird in der Einrichtung mit regionalen Zutaten frisch gekocht und gemeinsam gegessen. Neben zwei großen Aufenthaltsräumen, einer davon mit offener Küche, gibt es in der knapp

260 Quadratmeter großen Einrichtung auch Räume für Ruhe und Therapie.