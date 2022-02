Kerken : Konzerte am Sonntag in St. Dionysius Kerken

Ingo Hoesch ist neuer Kantor in Kerken. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Der neue Kantor Ingo Hoesch gibt Orgelkonzerte in Nieukerk und Aldekerk. Es erklingen unter anderem Werke von Bach und Mendelssohn-Bartholdy.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der neue Kantor und Organist von St. Dionysius Kerken, Ingo Hoesch, stellt sich am Sonntag, 20. Februar, mit gleich zwei Orgelkonzerten in Nieukerk und Aldekerk vor. Hoesch hat dafür ein „Wandel-Orgelkonzert“ konzipiert, das um 16 Uhr in Nieukerk in der St.-Dionysius-Kirche beginnt. Er wird auf der dortigen Rieger-Orgel (II/25) Werke von Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Hugo Distler und Sigfrid Karg-Elert interpretieren. So werden neben Johann Sebastian Bachs „Toccata & Adagio“ aus BWV 564 die Choralvorspiele über „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV 662 und „Nun danket alle Gott“ BWV 657 erklingen. Den Abschluss des etwa 50-minütigen Konzertes bildet die Choral-Improvisation op 65 über „Nun danket alle Gott“ von S. K.-Elert.

Um 17.30 Uhr beginnt das zweite etwa 50-minütige Konzert des „Orgel-Wandelkonzertes“ in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Aldekerk“ an der Speith-Orgel (III/45). In diesem erklingt neben „Toccata & Adagio“, „Nun danket alle Gott“ von Johann Sebastian Bach und Karg-Elerts Choralimprovisation über „Nun danket alle Gott“ unter anderem eine Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy (Nr. 3, A-Dur).

Die Interpretation derselben Werke in zwei Konzerten an unterschiedlichen Orgeln macht den Reiz dieses Konzertformates aus – so kann man die Eigenständigkeit und Besonderheit jeder Orgel und des Raumes besser erleben und die Werke aus verschiedenen interpretatorischen Blickwinkeln erleben. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei – um eine Spende für die Gestaltung einer vielfältigen Kirchenmusik in Messe und Konzert in den Gemeinden wird gebeten.