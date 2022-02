Projekt Naturerfahrungsraum : Im Grünzug Ellenbeek entsteht ein Weidenlabyrinth

Mit den zunächst komplett von Zweigen befreiten Ästen vom Weidenschnitt bauen Kinder unter Anleitung mit am Labyrinth. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Das Projekt „Naturerfahrungsraum Ellenbeek“ hat mit einer ersten großen Mitmachaktion begonnen. 25 Kinder und ihre Eltern waren eingeladen, unter Anleitung der Biologischen Station Haus Bürgel den Kopfweidenschnitt weiter zu verwenden.

Von Susann Krüll

Spaziergänger dürften interessiert beobachtet haben, was sich am Samstag im Grünzug Ellenbeek auf der Wiese oberhalb der Kita tat: Bereits am Morgen waren die Kopfweiden, die das Gelände zum Kita-Gebäude hin begrenzen, fachgerecht gestutzt und die Äste zur Seite gelegt worden. Diese Vorarbeit für das Projekt „Naturerfahrungsraum Ellenbeek“ hatte Norbert Tenten von der Biologischen Station Haus Bürgel erledigt, gemeinsam mit der Leiterin des in Monheim an Rhein gelegenen Natur-Bildungszentrums, Elke Löpke, und seiner Kollegin Anette Hoffmann.

„Das Konzept, Natur für Kinder in Wohnraumnähe erfahrbar zu machen und mitzugestalten, stammt aus den 90er Jahren“, sagt Hoffmann. Damals führte man Projekte in den Großstädten durch, in Parks oder Grünflächen, die die Kinder zu Fuß erreichen konnten. Dieses Konzept, in abgewandelter Form, habe man, initiiert von der Kreisverwaltung, auch den zehn Städten im Kreis Mettmann angeboten.

„In Wülfrath und Langenfeld sind wir sofort auf offene Ohren gestoßen“, berichten Elke Löpke und Anette Hoffmann, die sich um die 25 teilnehmenden Wülfrather Kinder kümmerte. Deren erste Aufgabe lautete: Aus den Bergen von dicken und dünneren Ästen einen heraussuchen und ihn komplett von Zweigen befreien. „Die stecken wir dann entlang der mit Kreide vorgezeichneten Linie in den Boden. Dazu müssen wir Löcher graben, und die Erde dann gut um die Äste verteilen und feststampfen“, erklären Anette Hoffmann und Norbert Tente. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann: Die Äste, jedenfalls die meisten, werden anwachsen, neue Zweige austreiben und Blätter ansetzten. So entsteht schon bald ein Weiden-Labyrinth, sagt Norbert Tenten. Gemeinsam mit Henri und dessen Vater René Pöhl steckt er den Zweig in eins der mit der Spitzhacke vorbereiteten Löcher und tritt die Erde gut fest. „Normalerweise gehen wir samstags schwimmen“, erzählt Papa René, selbstständiger Tischlermeister. Als eine Freundin ihm von der Aktion erzählte, waren Vater und Sohn sofort begeistert.

Henri scheint die Freude am Umgang mit Holz geerbt zu haben, denn auch beim Anspitzen eines dünnen Zweiges stellt er sich sehr geschickt an. Als das erledigt ist, zieht er seinen Vater zum prasselnden Feuer, über dem Marshmallows gegrillt werden. Die haben die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendtreffs Ellenbeek ebenso wie Getränke mitgebracht. „Wir waren direkt Feuer und Flamme für die Projektidee“, sagt Angela Sprink vom Kinder- und Jugendtreff. Im März wird unter Anleitung von Steffie Lamberti eine Fläche neben den gestutzten Weiden zu einem Gemüsebeet umfunktioniert, das mit den Kindern bepflanzt werden soll.