Naturschutzbund Issum-Geldern sucht Helfer : Achtung: Kröten im Anmarsch!

Geldern Die Stadt Geldern hat an einigen Stellen Schilder aufgestellt, die auf wandernde Kröten hinweisen. Der Marktweg ist nachts zwischen Hartefelder Dyck und Eckesdyckeine durch eine Schranke gesperrt.

Weiteren Schutz bieten Schranken, mit denen man Kraftfahrzeuge nachts an bestimmten Stellen aussperrt. So zum Beispiel am Marktweg zwischen Hartefelder Dyck und Eckesdyck. Hier schließen die Naturschützer abends gegen 19 Uhr eine Schranke. Morgens ab 7.30 Uhr ist der Weg wieder frei. Die Tierschützer von der Nabu-Ortsgruppe Issum-Geldern bitten um Verständnis. Sowohl der Schrankendienst als auch das Einsammeln der Tiere am Schutzzaun erfordert viele Helfer. Kai Lyhme, der die Sammeleinsätze koordiniert: „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch Helfer dafür zur Verfügung stellen würden.“

Gleichzeitig appelliert die Stadt Geldern an die Eigenverantwortung der Autofahrer. Auf der Vernumer Straße, vor allem in Nähe des Landwehrbaches, sowie am Grünen Weg, Deckersweg, Bartelter Weg, Droyenweg und an der Waltersheide hat Gelderns Bauhof Schilder aufgestellt, die auf wandernde Kröten hinweisen. „Vor allem Gewässer mit angrenzenden Waldgebieten sind wichtig für Amphibienpopulationen“, sagt Doris Schreurs von der Stabsstelle Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit im Gelderner Rathaus. Dazu gehören im Stadtgebiet insbesondere die Fleuthkuhlen, der Heitkampsee und der Welbers See sowie kleine Gewässer an der Vernumer Straße, auf der Boeckelt und am Grünen Weg.“