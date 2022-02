Handball-Landesliga der Männer : Tabellenführer SV Straelen begrüßt ehemaligen Trainer Harry Mohrhoff

Max Blum hat mit seinen Offensiv-Qualitäten großen Anteil daran, dass der SV Straelen sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Verbandsliga machen darf. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Straelen Der Spitzenreiter empfängt am Samstag den TV Biefang. Der Gegner aus Oberhausen ist stärker, als der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt.

Der TV Biefang gibt am Samstagabend ab 19.30 Uhr seine Visitenkarte in der Sporthalle an der Fontanestraße. „Auch wenn diese Mannschaft in der Tabelle deutlich hinter uns steht, dürfen wir sie in keinem Fall unterschätzen“, warnt Dietmar Beiersdorf, Trainer des aktuellen Landesliga-Spitzenreiters SV Straelen, vor dem kommenden Gegner.

Die Mannschaft aus Oberhausen hat in diesem Jahr erst ein Spiel bestritten (28:25 gegen den TuS Lintfort). Danach sorgte das Corona-Virus für Spielabsagen in Serie. Folgerichtig ist schwer einzuschätzen, wie der Gegner derzeit aufgestellt ist. „Biefang hat einige gute Handballer in seinen Reihen“, sagt Beiersdorf. Er kennt die Qualitäten, die in der Truppe von Ex-SVS-Coach Harry Mohrhoff schlummern, ganz genau.

Im Hinspiel durften die Grün-Gelben zwar mit einem letztlich souveränen 27:21 die Heimreise antreten. „Aber damals hat Biefang uns das Leben lange Zeit schwer gemacht. Wir mussten ständig auf der Hut sein“, erinnert sich Straelens Trainer. Basis des Auswärtssieges waren seinerzeit eine kompakte Defensive und druckvolles Tempospiel in erster und zweiter Phase. Das möchte Beiersdorf von seiner Truppe auch am Samstag in eigener Halle sehen. „In der Abwehr hatten wir zuletzt einige Probleme. Es fehlt derzeit ein wenig an der nötigen Kompaktheit“, so der SVS-Coach.

Da müsse man jedoch möglichst bald wieder hinkommen. Spätestens dann, wenn es gegen die größeren Kaliber der Liga geht. Dietmar Beiersdorf: „Den Platz an der Spitze würden wir schon gerne noch etwas länger verteidigen.“

(terh)