Sandra Kleine verlässt Geldern : Klimaschutzbeauftragte verlässt die Stadt

Geldern Die 37-Jährige hat ihre Stelle als Umweltschutzmanagerin erst vor zwei Jahren angetreten. Zurzeit befindet sich die Stadt Geldern in Gesprächen um einen Nachfolger.

Der nächste Abschied in der Gelderner Verwaltung steht an: Nachdem Stadtplaner Markus Sommer verkündete, dass er zum 1. Oktober nach Rheinberg wechselt, um dort die Leitung des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt zu übernehmen, wurde in der jüngsten Ausschusssitzung für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften der Weggang der bisherigen Klimaschutzmanagerin Dr. Sandra Kleine verkündet.