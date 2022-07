Brandserie in Walbeck : Die Spur des Feuerteufels

Spieler des SV Walbeck wurden beim Training auf den Brand neben dem Sportplatz Am Bergsteg aufmerksam. Foto: Feuerwehr Geldern

Walbeck In Walbeck hat es am Donnerstag an zwei weiteren Stellen gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen berichten, sie hätten einen jungen Mann in Brandnähe beobachtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

In Walbeck hat es am Donnerstag schon wieder gebrannt. Und das an zwei Stellen. Es war das 13. beziehungsweise 14. Feuer in nur zwölf Tagen. Angefangen hat die Brandserie am 3. Juli in einem Wald an der Straße Am Schloss Walbeck. Bei zwölf Feuern ermittelt inzwischen die Kriminalpolizei, da sie von Brandstiftung ausgeht. Polizei und Kommunaler Außendienst der Stadt Geldern haben ihre Streifentätigkeit verstärkt.

Nach der Entdeckung des jüngsten Feuers in einem Waldstück an der Straße Am Bergsteg hatten Zeugen eine verdächtige Person beobachtet. Beschrieben wird sie als etwa 25 Jahre alt, männlich, 1,80 Meter groß, mitteleuropäisches Aussehen, helles, kurzes Haar und muskulös. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Cargohose (Arbeitshose) mit farblich abgesetzten Reißverschlüssen an den Hosentaschen in Neongelb. Der Verdächtige sprach akzentfreies Deutsch und war mit einem Mountainbike unterwegs. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden.

20 Minuten später, und das Haus an der Straße An der Fossa wäre womöglich den Flammen zum Opfer gefallen. Foto: Feuerwehr Geldern

Gegen 19.40 Uhr war die Feuerwehr am Donnerstagabend zu der Sportanlage Am Bergsteg des SV Walbeck 1913 in der Nähe des Waldfreibads gerufen worden. Zu der Zeit fand gerade ein Fußballtraining auf einem der Plätze statt. Spieler hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mit einem Feuerlöscher und Eimern voll Wasser versuchten sie, das Feuer in dem angrenzenden Wäldchen in den Griff zu bekommen. „Zum Glück haben die Spieler das Feuer früh genug entdeckt, sodass es sich nicht weiter ausbreiten konnte“, berichtet der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Andrè Bardoun.

Zwei Stunden früher war die Feuerwehr zur Straße An der Fossa gerufen worden, weil dort ein Misthaufen und eine Hecke Feuer gefangen hatten. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner des frei stehenden Einfamilienhauses waren nach Informationen der Feuerwehr nicht zu Hause. „In diesem Fall hätten wir keine 20 Minuten später eintreffen dürfen“, meint Bardoun. „Das Feuer war so nah, dass es den Verlust des Hauses hätte bedeuten können.“ Auch in diesem Fall geht der Feuerwehrchef von Brandstiftung aus. „Es ist schon möglich, dass sich so ein Haufen selbst entzündet. Bei der aktuellen Wetterlage halte ich es jedoch für sehr unwahrscheinlich.“

Die Feuerwehr Geldern hat aufgrund der Häufigkeit der Fälle nun ihre Alarm- und Ausrückerordnung verschärft. „Bei einem Waldbrand unterscheiden die Kollegen der Leitstelle drei Stufen – je nach Größe des Brandes“, erklärt Bardoun. Die Waldbrände in Walbeck fallen in die mittlere Stufe. „In solchen Fällen rückt normalerweise nur die lokale Löscheinheit aus. Wir haben uns aber jetzt darauf verständigt, dass die Kollegen aus Walbeck automatisch von der Einheit in Lüllingen unterstützt werden.“ Außerdem habe man das Löschfahrzeug in Walbeck mit Feuerpatschen und dünneren Schläuchen ausgestattet, die sich schneller und leichter im Wald verlegen lassen, um die Brände noch besser bekämpfen zu können.