Spiel und Spaß für die Kleinsten im Gelderland : Voba stiftet Matschküchen an Kindergärten

(v.l.o.n.r.u.) Im gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank freuten sich die Kinder und Erziehenden über die Ankunft der bunten Matschküchen, unter anderem in der Integrativen Kita Wichtelwelt Straelen, im Marienkindergarten Aldekerk, im St. Antonius Kindergarten Sevelen, in der Kita Lummerland Geldern, im Städtischen Kindergarten Geldern-Hartefeld, im St. Peter Kindergarten Wetten, in der Kita Wiesenzauber in Kevelaer, im Kindergarten St. Jodokus in Uedem-Keppeln und in der Kita St. Martinus Goch-Pfalzdorf. Foto: Voba