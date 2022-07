Ferien in Leverkusen : Sommerspektakel an neuer Stelle erfolgreich

Bis zum heutigen Freitag dauert das Sommerspektakel, das wegen der Bauarbeiten für den RRX in die Neue Bahnstadt ausweichen musste. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Ferienangebot zog innerhalb von zwei Wochen fast 1000 Kinder und Jugendliche an, diesmal in die Neue Bahnstadt in Opladen. Zahlen mussten sie dafür nichts.