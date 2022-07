Feierliche Übergabe : Neues Löschfahrzeug für Hartefeld eingesegnet

Hartefeld Für das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug in Hartefeld zahlte die Stadt Geldern rund 320.000 Euro. Es hört auf den Namen „Varus“.

Auf großes Interesse stieß die Einsegnungsfeier für das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) der Feuerwehr am Gerätehaus in Hartefeld. Zu verdanken war die große Zahl der Gäste nicht nur der Anwesenheit zahlreicher Vertreter befreundeter Wehren und der Leitung der Feuerwehr Geldern. Auch viele Politiker des Gelderner Stadtrates hatten die Löscheinheit Hartefeld-Vernum besucht.

Im Mittelpunkt stand dann aber doch die Einsegnung des von der Nachbarschaft Friedhofstraße/Waerderweg geschmückten Fahrzeugs, das auf den klangvollen Namen „Varus“ hört und für das die Stadt Geldern rund 320.000 Euro in die Sicherheit der Bevölkerung investierte. Pastoralreferent Matthias Ueberfeld bekundete seinen großen Respekt vor den Aufgaben der Wehr. „Ich kann nur sagen: Gott sei Dank, dass es Euch gibt. Die Situationen, vor denen Ihr bei Einsätzen steht, sind oft nicht einfach zu lösen. Und dennoch müsst Ihr handeln“, erklärte Matthias Ueberfeld. Dabei sei vieles, was man sehen müsste, schwer zu verkraften, bemerkte Ueberfeld, der betonte: „Und an dieser Stelle finde ich es gut und angebracht, Gott und unseren Glauben ins Spiel zu bringen.“