Wettbewerb in Viersen : Was Kinder mit Sonne und Solarenergie verbinden

Viersen Schulen und Kitas in Viersen waren die Adressaten eines Mal- und Kreativwettbewerbs zum Thema Photovoltaik. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Aufgerufen zur Teilnahme hatte die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Viersen. Gemeinsam mit den Parents for Future im Kreis Viersen wurden jetzt die Gewinner ermittelt. Außerdem wurden die Arbeiten im Foyer des Stadthauses ausgestellt. Bei den Kitas ging der erste Platz an die Kita Gehlingsweg für das Ergebnis der Projekttage „Photovoltaik – was ist das nur?“. Zweiter Preisträger ist die Kita Himmelszelt mit einer Collage „Dazu brauchen wir die Sonnenenergie“. In der Kategorie Grundschule sicherten sich Gruppen der Paul-Weyers-Schule die beiden Spitzenplätze. Sieger wurde ein Gemeinschaftswerk von Kindern aus der Klasse 3c, auf dem zweiten Platz landete eine Gruppe aus der 4a.