Fußball-Niederrheinpokal : Zwischen Bonusspiel und Pflichtaufgabe

Kreis Kleve Am Mittwochabend steigt die erste Runde im Niederrheinpokal. Der Regionalligist SV Straelen ist bei Alemannia Pfalzdorf zu Gast, der Oberligist 1. FC Kleve plant bei den Sportfreunden Broekhuysen das Weiterkommen.

An der Kalkarer Düffelsmühle wird es für einige Kicker ein Wiedersehen geben. Marvin Ellmann und Maik Noldes spielten früher für ETB, in der Ruhrgebietsstadt sind mittlerweile die Offensivkräfte Ribene Nguanguata und Prince Kimbakidila aktiv. Sie kickten bis 2020 bei der SV Hö.-Nie. „Für die Jungs wird das ein ganz besonderes Spiel“, sagt Sven Schützek.

Kleves Trainer Umut Akpinar erklärt, dass sein Team unbedingt gewinnen wolle. „Wir schauen nur auf uns. Mit der notwendigen Einstellung und Ernsthaftigkeit werden wir in das Spiel ziehen. Wir gehen die Partie genauso an wie ein Meisterschaftsspiel“, sagt der Coach, der auf seine Mittelfeldakteure Kisolo Deo Biskup und Luca Plum verzichten muss. Außenverteidiger Sezai Kezer sammelt weiter Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga.

Für Alemannia Pfalzdorf, sonst in der Kreisliga A unterwegs, ist der Pokalabend unter Flutlicht ein ganz besonderer. Die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens empfängt im Heribert-Ramrath-Stadion den Regionalligisten SV Straelen. Bei Jürgen Kamps, Vorsitzender des VfB, ist die Vorfreude groß. Man rechnet mit 400 bis 500 Zuschauern. „Den Gästen haben wir Parkmöglichkeiten am Mooshof eingerichtet“, sagt er. Auch Erkens‘ Spieler können es kaum abwarten. „Die Jungs fiebern der Partie seit Wochen entgegen“, sagt der Trainer. Gegen den haushohen Favoriten wolle man sich nicht nur am eigenen Strafraum verschanzen. „Wir werden das Maximale aus uns herausholen und so vielleicht den einen oder anderen Nadelstich setzen“, sagt Erkens.