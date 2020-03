Kommentar : Politik muss jetzt Farbe bekennen

Geldern Es wird Zeit, die Diskussion über den neuen Sportplatz für Rot-Weiß Geldern zu beenden und eine Entscheidung herbeizuführen, kommentiert unser Autor.

Leider wird am Donnerstag noch keine Entscheidung getroffen, wie das Sportgelände Am Holländer See künftig aussehen soll. Diskutiert wurde darüber mittlerweile genug. Allmählich muss eine Entscheidung getroffen werden.