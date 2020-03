Streit vor der Haushaltsverabschiedung in Wachtendonk : CDU: Drohung der WWG ist verantwortungslos

Wachtendonk In Sachen Erweiterung der Grundschule Wankum sei der erste Schritt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.

Joachim Oomen erklärte am Montag: „Um Zahlen für die Einschulungen festzustellen, bedarf es eines Schulentwicklungsplans. Dieser muss in der Tat in 2020 fortgeschrieben werden für die Zeit von 2020 bis 2025. Aus unserem bisherigen Schulentwicklungsplan geht hervor, das es starke Schwankungen für den Schulstandort Wankum gibt. Es ist abzusehen, dass 31 Kinder für das Schuljahr 2020/2021 eingeschult werden und 19 Kinder für das Schuljahr 2021/2022. Das Schulgesetz schreibt vor, das eine Klasse zu bilden ist für bis zu 29 Kinder.“ Insgesamt seien laut Schulentwicklungsplan an beiden Standorten (Wankum und Wachtendonk) 280 Schüler in den Klassen 1 bis 4 im Zeitraum 2021/2022. Der CDU-Fraktionsvorsitzende: „Insgesamt haben wir 14 Klassenräume (vier in Wankum und 10 in Wachtendonk). Damit kommt man rechnerisch auf 20 Kinder pro Klasse. Allein die Schaffung von neuen Klassenräumen überzeugt die Bezirksregierung nicht, entsprechend viele Planstellen für Lehrer zu schaffen. Das weiß die WWG und vor allem weiß das auch Simon Kretschmer, der im Schulausschuss ist. Es macht also gar keinen Sinn zum jetzigen Zeitpunkt 50.000 Euro für eine Schul­erweiterung in den Haushalt einzubringen, wie von der WWG gefordert.“