Bauprojekte in der City : Gelderns Südwall verändert sein Gesicht

Geldern Eine Bauherrengemeinschaft investiert in das Mehrfamilienhaus mit 14 barrierefreien Mietwohnungen. Leichte Verzögerung gibt es bei der Fertigstellung des JA-Hotels. Ärztehaus und „Action“-Markt sollen weiterhin kommen.

Den Blick auf einen Torbogen in den Hinterhöfen zwischen Südwall und Gelderstraße geben Bauarbeiten am Südwall frei. Lange war dort alles zugewachsen, erst nach den Rodungsarbeiten konnte man die Gebäude wiedersehen. Am Südwall entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 14 barrierefreien Mietwohnungen. Nun eines der großen Projekte an dieser Straße. Das JA-Hotel im früheren Finanzamt nähert sich seiner Fertigstellung, im hinteren Bereich soll weiterhin eine Arztpraxis gebaut werden. Und auch die Ansiedlung eines „Action“-Marktes im hinteren Bereich des früheren Woolworth-Gebäudes ist weiterhin ein Thema. Der Südwall ändert spürbar sein Gesicht.