Lehrerinnen informieren sich bei Margret Vosseler-Deppe : Kollegium der Michael-Schule war zu Gast im Landtag

Geldern/Düsseldorf Nach der Besichtigung des Landtages in Düsseldorf kamen das Kollegium der St.-Michael-Schule Geldern und Margret Voßeler-Deppe zu einem gemeinsamen Austausch zusammen. Bevor die Besucher aber in die Diskussion einstiegen, berichtete die Abgeordnete von ihren aktuellen Aufgaben im Landtag.

„In dieser Legislaturperiode habe ich den Vorsitz des Integrationsausschusses übernommen und bin weiterhin im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vertreten –und das sind alles Themen, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegen“, sagte Margret Voßeler-Deppe. Neben den Fragen zur allgemeinen Tätigkeiten einer Abgeordneten, zur aktuellen Zusammensetzung des Landtags und zur täglichen parlamentarischen Arbeit wurden natürlich auch Entwicklungen an den Grundschulen und Wünsche und Ideen der Grundschullehrerinnen diskutiert. „Ich freue mich über die rege Diskussion und die Rückmeldungen aus Ihrem Arbeitsalltag. Gerade, weil das Lernen in der Grundschule so bedeutsam für die gesamte weitere Bildung der Kinder ist, sind mir Ihre Informationen für meine Arbeit besonders wichtig“, bedankte sich Margret Voßeler-Deppe bei den Besuchern aus Geldern.