Wohnungsbau in Düsseldorf : Investor Ten Brinke baut 600 neue Mietwohnungen in Rath

Investor Ten Brinke baut 600 neue Mietwohnungen in Rath

Wohnungsbau in Düsseldorf

Der neue Quartiersplatz an der Westfalenstraße wird sehr gut angenommen. Das angrenzende Wohngebiet wird nun erweitert. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Rath An zwei Standorten will der Investor Ten Brinke bis 2024 insgesamt 600 neue Wohnungen bauen. Teile der Projekte sind schon fertig. Kompliziert wurde es wegen Schadstoffen im Boden und alter Industriegebäude.

Für die Weiterentwicklung des Wohngebietes an der Westfalenstraße in Rath wurde am vergangenen Donnerstag der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor Ten Brinke beurkundet. Damit kann nun auch das ehemalige Betriebsgelände der Firma Paguag bald bebaut werden.