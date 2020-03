Interview Michael Traurig : „Die absolute Mehrheit der CDU brechen“

Michael Traurig. Foto: privat/Privat

Der Fraktionsvorsitzende der „Freien Wähler – Bürger für Straelen“ ist vom Erfolg des Bürgermeister- kandidatens Bernd Kuse überzeugt. Über Parteigrenzen hinweg soll eine Vision Straelen 2.0 entwickelt werden.

Was unterscheidet „Die Freien Wähler – Bürger für Straelen“ von den anderen Parteien?

Michael Traurig Diese Antwort ist ganz einfach: Wir sind keine Partei, sondern ein eingetragener Verein mit Sitz in Straelen, der eine unabhängige und bürgernahe Politik ausschließlich auf kommunaler Ebene macht. Die „Freien Wähler – Bürger für Straelen“ sind bürgernah, und deshalb fängt für uns die Kommunalpolitik bei jedem einzelnen Bürger vor der Haustür an. Wir werden uns auch mit den kleinen Problemen der Bürger beschäftigen, egal, ob es der fehlende Abfallkorb in der Stadt oder die defekte Straßenlaterne vor der Tür ist, und wir treten als Anwalt des Bürgers gegenüber der Politik und Verwaltung auf.

Info Stephan Heintze ist Vorsitzender des Vereins Vorstand Stephan Heintze ist Vorsitzender des Vereins Freie Wähler – Bürger für Straelen, Michael Traurig ist Vorsitzender der Ratsfraktion. Karriere Früher war Michael Traurig in der FDP-Fraktion aktiv, gehörte als Parteiloser dem Rat der Stadt Straelen an, bis er mit Katja Warnke die „Fraktion Bürger für Straelen“ bildete. Kontakt Telefon 02834 3039111, Telefax 02834 3039222, E-Mail kontakt@fuer-straelen.de

Das dürfte vermutlich jedes Ratsmitglied für sich reklamieren? Ist das wirklich der zentrale Unterschied?

Traurig Die Freien Wähler – Bürger für Straelen werden auch jeden einzelnen Bürger in die Entscheidungen zum Wohle unserer Stadt einbinden. Deshalb brauchen wir den informierten und mündigen Bürger.

Wie viele Mitglieder zählen Sie in Straelen? Werden Sie alle Wahlbezirke besetzen können?

Traurig Aktuell haben wir 29 Mitglieder, wobei erst diese Woche ein neues Mitglied hinzugekommen ist.

Wo ordnen Sie selbst sich politisch ein?

Traurig Die Freien Wähler machen eine wertkonservative und bürgerlich liberale Politik. Dies bedeutet, dass uns der Erhalt unserer Natur und unserer Heimat am Herzen liegt. Deshalb werden Eingriffe in die Natur, wie das Fracking, der industrielle Anbau unter Glas in Landschaftsschutzgebieten, aber auch das Abholzen teilweise 100 Jahre alter Bäume im Stadtgebiet auf unseren massiven Widerstand stoßen. Außerdem wollen wir eine nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklung, welche sich auch in unseren Baugebieten widerspiegeln muss. Hierzu gehören die Vermeidung von Steinvorgärten, die Förderung von Dachbegrünungen und Baumpflanzungen. Bei uns muss endlich wieder alles im grünen Bereich sein!

Mit welchen Zielen gehen Sie in den Wahlkampf?

Traurig Für uns ähneln die heutigen Herausforderungen Straelens denen der 70er Jahre, als unsere Stadtväter eine Vision zur Weiterentwicklung Straelens entwarfen und umgesetzt haben. Damals wurde über politische Grenzen hinweg ein Stadtleitbild entwickelt, das wir heute immer noch sehr gut an der Innenstadt und ihrem Markt erkennen können. Deshalb wollen wir über Parteigrenzen hinweg eine Vision Straelen 2.0 entwerfen und mit den Bürgern diskutieren, wie unsere Stadt in 19 oder 20 Jahren aussehen soll. Dafür ist es aber notwendig, die verkrusteten CDU-Mehrheitsverhältnisse mit den CDU-Bürgermeistern aufzubrechen, so dass in Straelen wieder transparente und sachorientierte Politik gemacht werden kann und keine Politik im Hinterzimmer einer einzelnen Fraktion. Denn was viele vielleicht nicht wissen: Der Rat der Stadt Straelen mit seinen politischen Gruppierungen bestimmt die Leitlinien der Politik und nicht der Bürgermeister oder seine Verwaltung. Daher ist es unser Ziel, am 13. September einen unabhängigen und parteiübergreifenden Bürgermeister zu bekommen und die absolute Mehrheit der CDU deutlich zu brechen.

Und Sie glauben, gemeinsam mit SPD, GO/Grüne und FDP den richtigen Kandidaten mit Bernd Kuse gefunden zu haben?

Traurig Ganz bestimmt. Mit unserem jetzigen Kämmerer Bernd Kuse haben wir genau solch einen Bürgermeisterkandidaten gefunden, der ein Ziel für die Stadtentwicklung skizziert, die Denkanstöße liefert, die Moderation durchführt und gleichzeitig nicht von einer einzelnen Fraktion abhängig ist.

Wie sieht Ihr Zeitplan für die nächsten Monate aus? Wann steht die Reserveliste, wann beginnt der Wahlkampf?