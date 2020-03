Handball : Jeweils ein Punkt für die Handballer des TV Issum

issum (him) Für die Handball-Mannschaften des TV Issum sprangen am Wochenende jeweils Punkteteilungen heraus. Während die Männer allerdings nicht unbedingt ihren besten Tag erwischt hatten, sorgten die Frauen für eine Überraschung.

Doch ganz so einfach wollten die Blau-Weißen aus Issum die drohende Pleite dann doch nicht hinnehmen. Trainer Oliver Cesa nahm in der Pause einige Umstellungen in der Defensive vor, die prompt die erhoffte Wirkung haben sollten. Die Blau-Weißen drehten zwischenzeitlich den Spieß um und lagen knapp in Führung. Der TuS Lintfort ließ nicht locker und hatte in der letzten Minute mit 29:28 die Nase vorn. 20 Sekunden vor Schluss glich der TV Issum aus und durfte wenigstens mit einem Zähler die Heimreise antreten.