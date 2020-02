Kostenpflichtiger Inhalt: Anmeldezahlen an Schulen im Gelderland : Gesamtschule Facettenreich boomt – Straelener Schulen zufrieden

Schüler der Freien Gesamtschule Facettenreich während des Unterrichts im schuleigenen Kartoffelfeld. Erneut wollten viele Eltern ihr Kind an der Schule anmelden. Im Soll liegen auch die beiden Straelener Schulen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland 85 Kinder wollten sich an der Schule in Sevelen anmelden, die nur 32 Plätze anbieten kann. Zufrieden sind auch das Gymnasium und die Sekundarschule in Straelen. Im Soll liegt wie gewohnt die Liebfrauen-Realschule in Geldern.