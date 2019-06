Moerser Straße in Büderich : Richtfest für 66 Mietwohnungen

Auf dem Gelände des früheren Bauhofs an der Moerser Straße bauen GWG und Bauverein Meerbusch sechs dreigeschossige Häuser, im hinteren Bereich entwickelt ein privater Investor vier Gebäude mit 40 Wohnungen.

Erst war es eine „never-ending-Story“, und jetzt geht alles ganz schnell. Nach jahrelangem Hickhack um die Baupläne für den früheren Bauhof an der Moerser Straße in Büderich wurde erst vor wenigen Monaten der Grundstein gelegt, gestern schon Richtfest für die vorderen 66 Wohnungen gefeiert. Und schon im nächsten Jahr sollen die ersten Umzugswagen aufs Gelände rollen und die ersten Mieter einziehen.

Es ist noch nicht so lange her, dass es einen juristischen Streit um das Vergabeverfahren gab und ein Bewerber ausgeschlossen wurde. Jetzt baut ein Trio: die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Viersen (GWG), der Bauverein Meerbusch sowie als Privatinvestor KueppersLiving aus Krefeld. Die Luxus-Wohnungen zwischen 50 und 157 Quadratmeter entstehen auf dem hinteren Teil der Fläche – und haben übrigens schon wieder die Gerichte beschäftigt. Ein Anwohner hatte gegen die Bebauung geklagt, weil er einen „Wohnturm“ vor seinem eigenen Gebäude verhindern wollte. Er bekam zwar Recht vor Gericht, die Investoren können aber trotzdem wie geplant weiterbauen. „Es ging nur um eine Formalie im Bebauungsplan“, so Jörg Weitzel von KueppersLiving. Der nächsten Klage des Anwohners sieht er entspannt entgegen – und vermarktet weiter. 85 Prozent der 40 Wohnungen seien verkauft, allein die Nachfrage nach den 4- und 5-Zimmer-Wohnungen sei nicht so groß. Die Käufer kämen zum Großteil aus Düsseldorf, aber auch aus Meerbusch, viele wollen selbst einziehen, andere nutzen den Kauf als Kapitalanlage.