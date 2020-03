Volleyball : Titelaspirant zu stark für Eintracht

Geldern (mahei) Volleyball-Regionalliga der Frauen: VC Eintracht Geldern – VoR Paderborn 0:3 (16:25, 17:25, 12:25). Der Gegner aus Paderborn, der sich mit Bayer Leverkusen II ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft liefert, war einfach eine Nummer zu groß für die Eintracht.

Die Gäste wiesen die Mannschaft um Trainer Steffen Bertram klar in ihre Schranken und bleiben damit auf Titelkurs. Die Gastgeberinnen, die den Klassenerhalt in trockenen Tüchern haben, hatten sich zwar gegen den Favoriten einiges vorgenommen. Doch davon war in der Sporthalle „Am Bollwerk“ nur wenig zu sehen.