Leichtathletik : Die Medaillensammlerin des TSV Weeze

Die Sammlung ist schon wieder etwas größer geworden. Marianne Spronk ist von den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren in Erfurt mit Gold und Silber zurückgekehrt. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Weeze Marianne Spronk hat bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften in Erfurt einmal mehr abgeräumt.

Marianne Spronk hat’s schon wieder getan. Die passionierte Mittelstrecklerin aus den Reihen der Leichtathletik-Abteilung des TSV Weeze muss in ihrem Haus etwas Platz für neue Trophäen schaffen. Mit zwei Medaillen ist die erfolgreiche Sportlerin soeben aus Erfurt zurückgekehrt. Die Landeshauptstadt von Thüringen war am Wochenende Schauplatz der Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Senioren. Marianne Spronk hatte sich in ihrer Altersklasse „W 70“ für die Wettbewerbe über 800 und 3000 Meter angemeldet.

Im vergangenen Jahr hatte sie die Titelkämpfe wegen einer Verletzung an der Wade verpasst. Zuvor hatte die Medaillensammlerin aus Weeze bereits nach einem Fahrradunfall eine längere Zwangspause einlegen müssen. „Nach den beiden Verletzungen bin ich sehr zufrieden mit meinen Zeiten und der Goldmedaille. Ich bin wieder fit, was will man mehr“, freute sich Spronk nach ihrer Rückkehr am heimischen Niederrhein.

Info Mit Elsbeth Schäfer auf nach Sindelfingen Deutsche Meisterschaft im Crosslauf Die Titelkämpfe werden am Samstag, 7. März, rund um das Badezentrum in Sindelfingen (Baden-Württemberg) ausgetragen. Strecke Überwiegend Wiesengelände mit leichten Anstiegen und Hindernissen. Jede Runde ist 1,1 Kilometer lang. Die Läufe Die Seniorinnen-Wettbewerbe über fünf Runden mit den Weezerinnen Marianne Spronk (W 70) und Elsbeth Schäfer (W 75) starten um 10.15 Uhr. Nachbarn Armin Gero Beus und Marcel Gnoß vom SV Sonsbeck starten 16 Uhr im Männer-Hauptlauf.

Insgeheim hatte sich die erfahrene TSV-Athletin einen Titel erhofft – schließlich sollte sich die knapp 500 Kilometer lange Anreise auch lohnen. Trotz der beachtlichen Erfolge, die Marianne Spronk in ihrer langen Laufbahn vorweisen kann, betrachtet sie Medaillen jedoch keineswegs als selbstverständlich. „So eine Deutsche Meisterschaft ist schon was anderes als ein Straßenlauf. Die lange Anreise, die strengen Vorschriften und die Wartezeit. Das sind alles Sachen, die einen etwas nervös machen“, sagt Spronk. Auf der anderen Seite war die Vorfreude groß: „Ich starte sehr gerne in Hallen. Man hat das Publikum immer auf seiner Seite. Das war auch in Erfurt so.“