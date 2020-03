Handball : TV Aldekerk II feiert Schützenfest

Aldekerk (LN) Handball-Oberliga der Frauen: TV Aldekerk II – Eintracht Duisburg 43:20 (19:7). Der ATV-Express fährt unbeirrt in Richtung Regionalliga. Die Gäste aus Duisburg kamen gewaltig unter die Räder und hatten nicht den Hauch einer Chance.

Dabei wurden immer wieder Bälle in der Abwehr erkämpft, die dann zu schnellen Erfolgen führten. Eine frühe Auszeit des Duisburger Trainers blieb ohne Wirkung. Am Geschehen in der Vogteihalle änderte sich nichts, die Aldekerker Reserve hielt das Tempo hoch und zog bis zur 21. Minute auf 18:4 davon. Die ratlosen Blicke der Gäste machten deutlich, dass diese dem Tempospiel des ATV einfach nicht gewachsen waren.