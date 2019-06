Aus den Vereinen : GSV Geldern macht den Neuanfang

Geldern Vor einem halben Jahr stand die Fußballabteilung vor dem Untergang. Jetzt hat sie sich neu aufgestellt.

Zum Ende des vergangenen Jahres sah es für die Fußballabteilung des GSV Geldern alles andere als rosig aus ­– die erste Mannschaft stand in der Bezirksliga am Tabellenende, die Reserve bildete das Schlusslicht in der Kreisliga B, und die dritte Mannschaft wurde vom Spielbetrieb abgemeldet, noch bevor die Saison richtig in Schwung gekommen war. Und es kam noch dicker: Einen Monat später, zum Zeitpunkt der Hallenmeisterschaften, wurde die Erste zurückgezogen, und etliche Spieler hatten den Verein verlassen. Und die Lage spitzte sich weiter dramatisch zu, denn Trainer Joachim Dünn und Fußballobmann Rolf Niersmans standen nicht mehr zur Verfügung. Die Fußballabteilung stand unmittelbar vor dem Kollaps.