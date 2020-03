Fußball : Viktoria II verpasst den Anschluss

Gelderland (for) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Viktoria Winnekendonk II – Grün-Weiß Vernum II 1:3 (0:2). So langsam aber sicher muss sich die Winnekendonker Reserve mit dem Gedanken an den Abstieg anfreunden.

Nach der Heimniederlage am Montagabend hat der Vorletzte weiterhin acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Vernumer Reserve bestätigte hingegen ihren Aufwärtstrend und hat sich inzwischen im gesicherten Mittelfeld etabliert. Joshua Fischer, Marian-Luca Schmidt und Simon Hückelhofen erzielten die Treffer für die überlegenen Gäste, auf der anderen Seite war Luca Luyven erfolgreich. „Das war ein Spiel mit viel Kampf und auch etwas Krampf“, meinte Ver­nums Trainer Dirk Jung.