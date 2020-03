Fußball : Kellerkind GSV Geldern verspielt 2:0-Führung

Gelderns Spielertrainer Erdi Ezer (r.) und seine Mannschaft bleiben ganz tief drin im Schlamassel. Gegen Alemannia Pfalzdorf verspielte der GSV zunächst eine 2:0-Führung und kassierte schließlich in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Gegentreffer. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Gelderland Fußball-Kreisliga A: Mannschaft bleibt nach bitterem 2:3 gegen Alemannia Pfalzdorf auf einem Abstiegsplatz. Spektakel in Vernum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Speziell im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern bleibt’s ungemein spannend. Schlusslicht Union Wetten erreichte immerhin ein 1:1 gegen den starken Aufsteiger SV Nütterden. Eine ganz bittere 2:3-Niederlage kassierte der GSV Geldern gegen Alemannia Pfalzdorf. Trotz einer 2:0-Führung musste die Mannschaft am Ende den Kunstrasenplatz im Gelderland-Stadion als Verlierer verlassen. Der SC Auwel-Holt hält mit einem 3:3 in Vernum die Abstiegszone vorerst auf Distanz, während Arminia Kapellen einmal mehr in der laufenden Saison tatenlos zusehen musste.

SV Grün-Weiß Vernum – SC Blau-Weiß Auwel-Holt 3:3 (1:2). Da man schlechtes Wetter befürchtete, hatten die Grün-Weißen im Vorfeld den Gast aus Auwel-Holt gebeten, das Spiel auf Freitagabend zu verlegen. Diese Rechnung ging allerdings nicht auf. Während der Partie goss es wie aus Kübeln, während es am Sonntag trocken blieb. Das hinderte die Kontrahenten jedoch nicht daran, ein durchaus sehenswertes Spiel zu produzieren. „Auwel-Holt hat die Umstände galliger und aggressiver angenommen. Wir haben es nicht geschafft, ins Spiel zu kommen“, sagte der Vernumer Trainer Sascha Heigl. Andreas Duwe brachte die Platzherren früh in Führung, doch Auwel-Holt bewies Moral und stellte durch Tore von Stefan Tepaß, Chris Beterams und Markus Alsters bis zur 60. Minute auf 3:1. Damit war die Geschichte dieses Spiels jedoch noch nicht zu Ende geschrieben, denn Heigls Team kam zehn Minuten später durch Tim Hegmans noch einmal heran. Justin Tschadas 3:3 in der 89. Minute war der Schlusspunkt einer ereignisreichen Begegnung.

„Am Ende haben wir glücklicherweise unsere Qualitäten ausgespielt und noch das Unentschieden gerettet. Damit müssen wir uns zufriedengeben“, resümierte Heigl. Sein Gegenüber Lars Allofs kritisierte die zu forsche Spielweise seiner Mannschaft mit der Führung im Rücken. „Wir haben zu mutig nach vorne gespielt und sind zu sehr ins Risiko gegangen. So fangen wir uns kurz vor Schluss noch einen Konter. Nichtsdestotrotz haben wir gegen eine starke Mannschaft eine gute Leistung gezeigt.“

Union Wetten – SV Nütterden 1:1 (0:1). „Wir haben uns schiedlich-friedlich Unentschieden getrennt“, kommentierte Union-Spielertrainer Christian Offermanns das 1:1 gegen favorisierte Nütteraner. Die Gäste waren nach 30 Minuten durch Martin Thyssen mit 1:0 in Front gegangen. Dirk Peters gelang kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. „Natürlich habe ich mir vor dem Spiel mehr erhofft. Beide Teams haben heute aber zu wenig zwingende Chancen herausgespielt. Deshalb kann man von einer gerechten Punkteteilung sprechen.“

SV Donsbrüggen – SV Herongen 1:0 (1:0). Für den SV Herongen blieb die weite Reise nach Donsbrüggen ertraglos. Co-Trainer Christian Wille vertrat den erkrankten Sebastian Tissen an der Seitenlinie. Von dort aus musste er zuschauen, wie Donsbrüggens Henning Klösters unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff zum 1:0 vollstreckte. „In der zweiten Halbzeit haben wir zu spät zu Möglichkeiten gefunden. Und Donsbrüggen hat die Räume geschickt zugestellt“, sagte er nach dem Abpfiff. „Wir wollten zwar, doch am Ende hat es einfach nicht gereicht.“

TSV Nieukerk – SG Kessel/Ho.-Ha. 1:2 (0:1). Es will einfach nicht gelingen. Das Team von Wilfried Steeger wartet zu Hause auf neuem Grund weiterhin auf Punkte. Gegen die Spielgemeinschaft Kessel/Ho.-Ha. soll Schiedsrichter Dietmar Bordin den Spielverlauf durch eine Fehlentscheidung maßgeblich beeinflusst haben, so Steeger. Doch von vorne: Martin Peeters traf in der 10. Minute zum 1:0 für die Gäste. „Dieses Tor zu geben, war eine absolute Frechheit, da im Vorfeld ein klares Foulspiel stattgefunden hat. Das haben sogar die Kesseler so wahrgenommen“, sagte der Nieukerker Trainer. „Wir waren über 90 Minuten klar besser und haben einige Riesendinger ausgelassen.“ Felix Brusius gelang zwar spät der Ausgleich, doch Dominik Saat erzielte mit dem „dritten Kesseler Torschuss“, so Steeger, das 2:1-Siegtor für die Gäste.