GELDERN : Parkbad unter Auflagen wieder geöffnet

GELDERN Mindestabstand und eine maximale Besucherzahl von 63 Personen: Das Gelderner Parkbad ist ab sofort unter Auflagen wieder geöffnet. Damit steht dem Freizeit-Vergnügen in den Sommerferien nichts mehr im Weg.

„Wir sind froh, dass wir das Parkbad jetzt nach mehr als drei Monaten Corona-Zwangspause wieder öffnen können“, sagt Uwe Depping von der Stadt Geldern. Auf dem gesamten Betriebsgelände ist auf eine strikte Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln zu achten. Gästen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zutritt verweigert. Die Sauna muss zunächst weiterhin geschlossen bleiben. An der Kasse erfolgt für jeden Gast eine Besucher-Registrierung. Name und Adresse müssen angegeben werden – nach vier Wochen werden die Daten vernichtet. Außerdem erhält an der Kasse jede Person eine Besucherzählkarte, die beim Verlassen des Bades wieder abgegeben werden muss. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen in allen Bereichen ist einzuhalten (auch im Wasser).