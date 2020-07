Freizeit in Kamp-Lintfort : Erlaubt: Schwitzen mit Abstand

KAMP-LINTFORT Nach dreimonatiger Zwangspause hat die Sauna Kamperbrück in Kamp-Lintfort seit Mitte Juni wieder geöffnet. An Corona-bedingte Einschränkungen und den Mund-Nasen-Schutz halten sich die Saunagäste vorbildlich.

An die Schließung des Saunaparks Kamperbrück im März kann sich Khadija Demandt, Geschäftsführerin der Familienanlage, noch gut erinnern. „Ein Schock und völlig ungewohnt für unsere Gäste und uns. So etwas hat es noch nicht gegeben“, sagt sie. Über E-Mails stand ihr Team mit den Kunden in Kontakt. „Wir haben Stammgäste, die uns seit 40 Jahren die Treue halten.“ Nach bangen und unsicheren Wochen zog Mitte Juni dann die frohe Lockerungsbotschaft Kreise: der Saunapark Kamperbrück konnte den Betrieb unter Einhaltung von Corona-Auflagen und mit einem Hygienekonzept wieder hochfahren. Die Nutzung geschieht wie gewohnt, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Ihre Zahl ist in der Sauna reglementiert. Dichtes Zusammensitzen auf den Saunabänken gibt es nicht. „Wir haben ein Ampelsystem, woran der Gast erkennen kann, wie viele Menschen gerade die Sauna nutzen. Auch kann man in die überglasten Saunen hineinschauen“, so Demandt, die auf ein zusätzliches, einfaches wie aussagekräftiges Kriterium zu Corona-Zeiten hinweist: die parkenden Badeschlappen vor der jeweiligen Sauna zeigen die Zahl der Nutzer an. „Das System funktioniert gut“, so ihre Erfahrung.