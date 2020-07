Historisches aus Wachtendonk : Ein Silberpokal für den Bürgermeister

Wolfgang Posten (l.) übergibt den alten Pokal an Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt, dem Nach-Nach-nachfolger von Wilhelm Brüggemann. Foto: Klatt

Wachtendonk Aus Verbundenheit zu seiner alten Heimat Wachtendonk hat Wolfgang Posten aus Sevelen ein geschichtsträchtiges Geschenk gemacht. Das soll in der Niersgemeinde künftig auch für die Öffentlichkeit sichtbar sein.

Der Mann war ein schwieriger Charakter. Ihm eilte der Ruf voraus, zanksüchtig und unzufrieden zu sein und noch mit allen seinen Vorgesetzten in Streit zu geraten. Von denen hatte er nicht gar so viele, denn schließlich war er Bürgermeister von Wachtendonk. Wilhelm Brüggemann hieß er und amtierte vor rund 180 Jahren. Doch ein Glanzstück dürfte die Erinnerung der heutigen Wachtendonker an den Rathaus-Chef jener Zeit noch lange wach halten.

Das ist Wolfgang Posten zu verdanken. Das Glanzstück, das der gebürtige Wankumer jetzt an den heutigen Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt überreichte, ist ein Silberpokal aus dem Jahr 1844. Er ist von der Darstellung der Justitia gekrönt und „dem Bürgermeister Brüggemann“ gewidmet. Für besondere Verdienste. Doch dazu später.

Info Geldrischer Heimatkalender Geschichte Seit 1977 wird der Geldrische Heimatkalender vom Historischen Verein redigiert und herausgegeben. Neben einem jährlich wechselnden Ortsporträt werden in Wort und Bild unter anderem die Themenbereiche „Aktuelles aus dem Gelderland", „Von Natur und Landschaft", „Aus Geschichte und Kunst", „Archäologie, Volkskunde, Literatur und Sprache" behandelt. Buch Der Heimatkalender 2020 ist am 8. November 2019 erschienen und im Handel erhältlich. Preis: 10,90 Euro.

Gemeinsam mit seiner Frau sammelt Posten, der seit 50 Jahren in Sevelen wohnt, Dinge mit regionalem Bezug und von kunsthistorischem Wert. Zum Beispiel Keramiken vom Haus Irdenbrand in Sevelen. Als er in seinen Computer den Suchbegriff „Wachtendonk“ eingab, führte ihn das zu einem Auktionshaus im thüringischen Rudolstadt. Dort wurde just jenes Gefäß angeboten: „Großer Biedermeier Pokal Silber“, hieß es in der Beschreibung. Minimale Altersspuren, 40 Zentimeter hoch, 690 Gramm schwer. „Manchmal wird man eben fündig“, meint Posten rückblickend. Im März 2018 ersteigerte er den Pokal.

Im Geldrischen Heimatkalender 2020 schrieb der Sevelener ausführlicher über die historischen Begleitumstände rund um den Pokal. Brüggemann wurde im Juli 1839 von Krefeld-Bockum nach Wachtendonk versetzt. Bereits im Juli 1841 wurde er wegen finanzieller Unklarheiten im Umgang mit Gemeindegeldern wieder seines Amtes enthoben. Und doch wurde ihm drei Jahre später der Silberpokal zuerkannt. Die Justitia auf dem Deckel deutet an, um was es ging. „Ich habe hierbei auch auf die Forschungen von Josef Jennen zurückgegriffen“, beruft sich Posten auf noch unveröffentlichte Unterlagen des verstorbenen Wachtendonker Heimathistorikers, die in Geldern hinterlegt sind. Es ging damals um den Sitz des Friedensgerichts. Das saß in Wachtendonk, doch die Straelener bemühten sich seit Jahren darum, es in ihre Stadt zu holen. Ein Ansinnen, das Brüggemann durch das Einschalten des zuständigen Appellationsrichters in Köln erfolgreich zu vereiteln wusste. Und das ihm die Dankbarkeit der Wachtendonker einbrachte – in Form des Silberpokals. „Dass die Verleihung erst 1844 erfolgte, resultiert aus einem Prozess, der sich wohl über Jahre hinzog“, schreibt Posten im Geldrischen Heimatkalender.