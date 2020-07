Angriffe auch auf Polizisten : Mann mit Machete bedroht Sanitäter bei Einsatz in Geldern

Ein simulierter Angriff auf Polizeibeamte im Rahmen einer Übung (Symbolfoto). Foto: dpa

Geldern Am Wochenende sind Polizeibeamte und Rettungskräfte bei mehreren Einsätzen attackiert und beleidigt worden. In einem Fall zückte ein 65-jähriger Mann eine gefährliche Waffe. Es waren nicht die ersten Einsätze in Geldern, die eskaliert sind.

Die Kreispolizei Kleve zieht eine traurige Wochenend-Bilanz. Wie die Behörde am Montag mitteilte, sind Polizeibeamte und Sanitäter bei drei Einsätzen in Geldern massiv beleidigt, bedroht und zum Teil körperlich angegriffen worden. Bereits am Samstagmittag soll es zu einem Vorfall an der Grunewaldstraße gekommen sein: Dort schlief ein 30-jähriger Mann aus Geldern auf einer Parkbank. Schon beim Eintreffen der Beamten fing er an, diese zu beleidigen.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann äußerst aggressiv gewesen sein. Auf dem Weg zur Polizeiwache beschimpfte der 30-Jährige die Beamten weiter und trat in deren Richtung. Auf der Wache schlug der Gelderner einen der Beamten und fuhr mit seinen Beleidigungen fort. Auch der Arzt, der ihm eine Blutprobe zur Feststellung von Alkohol und Drogen entnahm, wurde durchgehend beschimpft. Alle Beamten blieben unverletzt. Dennoch muss sich der Mann nun wegen Widerstandes und Beleidigung verantworten.

Mit einem stark alkoholisierten 23-jährigen Gelderner hatte eine Rettungswagenbesatzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Geldertor zu tun. Gegen 2.20 Uhr riefen die Rettungskräfte die Polizei zur Hilfe, da der 23-Jährige nicht mehr in der Lage war, sich auf den Beinen zu halten, und sich massiv gegen die Untersuchung durch die Rettungskräfte wehrte.

Anstatt die Hilfe der Sanitäter anzunehmen, beleidigte er diese durchgängig – genau wie die Polizeibeamten, die er unter anderem als „Hurensöhne" bezeichnete. Da er weder in der Lage war zu stehen noch eigenständig zu gehen, wurde der Gelderner zunächst zur Polizeiwache gebracht, wo er durch einen Arzt untersucht wurde. Im Anschluss verbrachte der stark alkoholisierte Mann die Nacht im Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes und Beleidigung.

Am Sonntag wurde eine Rettungswagenbesatzung zu einem 65-jährigen Gelderner an der Walbecker Straße gerufen. Wegen des Gesundheitszustandes des Mannes wollten die Rettungskräfte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus bringen, was dem stark alkoholisierten 65-Jährigen nicht gefiel. Dieser holte eine Machete unter dem Bett hervor und versuchte so, die Rettungskräfte zu vertreiben. Es gelang den Sanitätern, den 65-Jährigen so weit zu beruhigen, dass er die Machete weglegte. Die hinzugerufene Polizei nahm den Gelderner in Gewahrsam. Er muss sich nun wegen Widerstandes und Bedrohung verantworten. Die Machete wurde beschlagnahmt.

Info Immer mehr Angriffe gegen Polizeibeamte Tendenz Die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt zu. Fälle 36.126 Fälle von „Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen“ wurden 2019 polizeilich registriert, fast 3000 Fälle mehr als im Vorjahr (2018: 33.260 Fälle / plus 8,6 Prozent). Betroffene 69.466 Polizistinnen und Polizisten wurden 2019 Opfer von Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen, eine Zunahme von 5,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018 (65.896 Opfer). Quelle Bundeslagebild „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte“, vom Bundeskriminalamt am 28. Mai 2020 veröffentlicht.

In den beiden letzten Fällen ergab der Alkoholtest laut Polizeisprecherin Christina Pitz einen Wert von fast drei Promille. Ihr zufolge waren das nicht die ersten Angriffe auf Polizeibeamte im Raum Geldern. „Die Hemmungen gehen allgemein zurück, in ganz Nordrhein-Westfalen“, sagte sie am Montag. Alkohol spiele dabei eine große Rolle, auch illegale Drogen seien immer wieder im Spiel. Für manche Menschen wirke eine Polizeiuniform wie ein rotes Tuch. Und Jugendliche fühlten sich in der Gruppe oft stark und betrachteten das Pöbeln gegen Polizisten als eine Art Mutprobe.