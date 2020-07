Evita Beach in Grevenbroich : Mit wilden Beeren und Mundschutz durch den Sommer an der Erft

Mit wilden Beeren und Mundschutz durch den Sommer an der Erft

Evita Beach in Grevenbroich

Partystimmung am Stadtstrand Evita Beach. Sobald die Gäste ihren Platz verlassen, müssen sie einen Mund-Nase-Schutz tragen. Foto: Evita Beach

Grevenbroich Der Betreiber des Evita Beach, Tim Gössing, zieht eine positive Zwischenbilanz. Demnächst will er Open-Air-Comedy anbieten. Auf allen Laufwegen der Location gilt Maskenpflicht. Am Tisch feiern die Gäste ohne Mundschutz.

Seit Ende Mai liegt der Strand in Grevenbroich gleich vor der Haustür: Nach gut einem Monat Öffnung unter Corona-Abstandsregeln nimmt Betreiber Timo Gössing auf Nachfrage die Gelegenheit wahr, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen: „Die Monate April und Mai werden wir nicht mehr aufholen können. Aber unzufrieden sind wir nicht.“

Nur die laut Gössing allerdings geringe Zahl der Maskengegner und Corona-Leugner sorgt für Diskussionen: „Neulich ist tatsächlich jemand gegangen deswegen.“ Auf dem 1500 Quadratmeter großen Areal hinter der Spielspinne ist eigentlich viel Platz. Weil es aber auf den Laufwegen eng werden kann, geht Gössing nach eigenen Angaben freiwillig über die Corona-Auflagen des Landes hinaus: „Bei uns gilt die Regel, dass die Gäste einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen, sobald sie ihren Platz verlassen.“ Ob zur Toilette oder an die Theke: Trotz des Open-Air-Charakters des Evita-Beaches geht das alles nur mit Maske.

An den Tischen aber kann sich das Party-Volk ganz dem Vergnügen hingegeben, Musik vom Band läuft immer, an den Wochenenden legt manchmal ein DJ auf. In den kommenden Wochen plant Gössing, Live-Comedy zur Unterhaltung seiner Gäste. Anfangszeiten und Auftretende sollen rechtzeitig vorher bekannt gegeben werden.