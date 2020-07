Feuer mutwillig gelegt : Nächtliche Brandserie in Elsen und Orken

Elsen/Orken Nur ein Streich von dummen Jungen? Möglicherweise kann die Brandserie in Elsen und Orken so eingeordnet werden. Fest steht: In der Nacht zu Montag hielten viele kleine, mutwillig gelegte Brände Polizei und Feuerwehr in Atem.

Mehr als zwei Stunden lang verbreiteten in der Nacht zu Montag Unbekannte Angst und Schrecken in den Stadtteilen Elsen und Orken. Mehrfach legten sie an verschiedenen Stellen jeweils kleine Brände, meldet die Polizei. Die Feuer wurden jeweils durch aufmerksame Bürger gemeldet und rasch gelöscht. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist – gemessen in Zahlen – gering. Zurück bleibt jedoch ein mulmiges Gefühl.

Brandstiftung in der Nacht zu Montag auf einem Spielplatz: Hier brannten Zeitungen. Foto: Polizei

Die fatale Brandserie statete laut Polizeibericht gegen 1.15 Uhr. Telefonisch wurden die Beamten alarmiert, rasch zu einem Spielplatz an der Hans-Sach-Straße zu kommen. Dort hatten Unbekannte mehrere Zeitungen und eine Sackkarre angezündet. Die Flammen waren rasch erstickt.

Zwei Stunden später – zwischen 3.15 Uhr und 3.30 Uhr – brannten mehrere Mülltonnen mit Zeitung an der Königstraße, Uhlandstraße und Hebbelstraße. Die Feuerwehr löschte all diese Brände sehr rasch.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 11) dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)