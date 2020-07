Musik in Grevenbroich : Erste Live-Konzerte unter freiem Himmel im Biergarten

Grevenbroich Die Corona-Pandemie sorgt dafür, das geplante Veranstaltungen nicht stattfinden können. Doch die Konzertveranstalterin Jenny Goergens hat sich eine kleine Reihe mit Live-Musik einfallen lassen.

Konzertveranstalterin Jenny Goergens will dem Corona-Virus ein Schnippchen schlagen. Gemeinsam mit Michael Mohr vom Restaurant King’s Corner plant sie eine Reihe von Konzerten mit Live-Musik im kleinen Rahmen und unter Einhaltung aller Corona-Auflagen im Biergarten. Den Anfang macht das Trio „Summer of Love“ am Samstag, 18. Juli, um 19 Uhr. Die drei Musiker aus Jülich werden mit Hits aus den 1960er und 1970er Jahren spielen. Wem es gefällt, gibt eine Spende in den Hut. Danach folgt am Samstag, 1. August, um 19 Uhr, ebenfalls im Biergarten von King’s Corner der Musiker Ben Boles mit seinem „Jukebox Hero Programm“. Dahinter verbirgt sich eine Variante des Karaoke - live gespielt und Mitsingen des Publikums erwünscht.