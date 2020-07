Schützen in Grevenbroich : Gindorf soll zum Broerfest flaggen

Die Bruderschaft Gindorf überbrachte Grußbotschaften und Geschenke an Heimleiter André Rasch vom Seniorenstift „St. Josef“ in Gustorf. Foto: Schützen Gindorf

Gindorf Die Schützen-Bruderschaft feiert wegen Corona in diesem Jahr auf Abstand – aber mit vielen Signalen ans Dorf. So gibt es eine Reihe von Terminen, begleitet von einem Angebot im Internet. 2021 ist ein Jubiläumsjahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich gehört das zweite Juli-Wochenende dem „Broerfest“. Doch wegen Corona fallen in diesem Jahr zahlreiche Standards aus. Die Gindorfer Schützen möchten dennoch am „Broerfest“-Wochenende und um diesen Zeitpunkt herum aktiv sein. „Statt unseres großen Festes über vier Tage hinweg werden wir in diesem Jahr kleine Zeichen setzen der Verbundenheit und Freundschaft, des Erinnerns und des Dankeschön Sagens“, sagt Brudermeister Robert Hoppe. Als eine Adressatengruppe nennt er beispielhaft all die Menschen im Ort, die in den Monaten der Coronakrise Großartiges für die Dorfgemeinschaft und in den Bruderschaftsfamilien geleistet haben. Als öffentliches Zeichen der Verbundenheit, Freundschaft und Dankbarkeit im Doppeldorf Gindorf/Gustorf bittet auch der Gindorfer Bruderschaftsvorstand darum, das Dorf mit den Vereinsfahnen zu schmücken.

Gestartet sind die Aktivitäten der Gindorfer Schützen mit dem Besuch des Seniorenstifts. „Hier haben wir neben einem vielhundertfachen persönlichen Gruß und Dank an alle Bewohner und Mitarbeiter auch einige hundert Mund-Nasen-Masken für die Besucher des Seniorenstifts übergeben“, berichtet Brudermeister Hoppe.

Am Schützenfestsamstag (11. Juli) steht der Vorabendgottesdienst steht im Zeichen der Gindorfer Bruderschaft. „Neben unseren Schützen, die wir in Uniform zur Teilnahme am Gottesdienst eingeladen haben“, erläutert Hoppe, „werden wir auch alle unsere Fahnen und Standarten am eigentlichen Festwochenende in unserer Pfarrkirche öffentlich platzieren. Am Sonntagmorgen (12. Juli) steht dann ein Totengedenken auf dem Pfarrfriedhof auf dem Programm.

„Natürlich“, so Hoppe, sind unsere Mitglieder auch in diesem Jahr eingeladen, sich in ihren Zuggemeinschaften zu treffen, aber mit der herzlichen Bitte um gegenseitige Rücksichtnahme.“ Ausdrücklich wird angeregt, in den Gaststätten und Restaurants zu feiern und die örtliche Geschäftswelt einzubeziehen.

Zudem blickt die Bruderschaft Gindorf voller Elan und Vorfreude auf das Jahr 2021. Dann feiern die Gindorfer ihr 350-jähriges Vereinsjubiläum. Das amtierendes Königspaar Thomas und Jenny Krempf bereits heute auf 2021. Sie werden uns über ihr eigentliches Regierungsjahr hinaus begleiten und dann im kommenden Jahr unsere Gemeinschaft als unser Jubiläums-Königspaar repräsentieren.“

(NGZ)