Kommunalwahl in Grevenbroich : „Mein Grevenbroich“ legt Kandidaten fest

„Mein Grevenbroich“ sieht im Strukturwandel des Handels und der städtischen Strukturen ein Kernthema der nächsten Ratsperiode. Foto: von Dolega

Grevenbroich Die Partei tritt bei der Kommunalwahl in 12 von 25 Wahlbezirken an und unterstützt Bürgermeister Klaus Krützen. Zugleich ergab eine Umfrage unter den Mitglieder, was die Kernthemen der nächsten Ratsperiode sein werden.

Die Partei „Mein Grevenbroich“ hat bei ihrer Mitgliederversammlung die Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 aufgestellt. Die Vorsitzende Martina Suermann-Igné stimmte die Anwesenden auf die kommende Ratsperiode ein. Besondere Herausforderungen sehen die Mitglieder laut einer Umfrage in der Finanzsituation der Stadt, dem Strukturwandel, der Veränderung der Handelslandschaft und der städtischen Strukturen, bei bezahlbarem Wohnraum und den Veränderungen der Stadtteile durch den demografischen Wandel.

„Wesentlich ist es, auch weiterhin einen konstruktiven und lösungsorientierten Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt durch eine bürgerorientierte Ratsarbeit zu leisten“, sagte Martina Suermann-Igné. Die Themen „Generationengerechtigkeit“ und „Sozialer Friede“ seien Grundlagen der Parteiarbeit. Suermann-Igné: „Auch freuen wir uns, dass 12 von 25 Wahlbezirken mit Kandidatinnen besetzt sind.“ Im Einzelnen sind das: Martina Suermann-Igné für Stadtmitte -West, Fred Leven für Stadtmitte-Zentrum, Ulrike Oberbach für die Südstadt, Thomas Wiedenhöfer für Stadtmitte-Ost, Detlef Igné für Noithausen-Orken Nord, Norbert Hinze für Neuenhausen, Bernhard Oberbach für Neurath, Jürgen Larisch für Wevelinghoven-Mitte, Elisabeth Panzer für Kapellen-Tüschenbroich-Gilverath, Stephan Arand für Gustorf-Nord, Klaus Gertoberens für Frimmersdorf, Michael Pfeiffer für Allrath-Barrenstein-Industriegebiet Ost, Jutta Hinze für Südstadt-Neuenhausen-Nord, Ursula Ugowski-Rüttges für Laach-Neu-Elfgen, Bärbel Andrees-Conrad für Gindorf, Dr. Andrea Stricker für Kapellen-Vierwinden, Bärbel Hopen für Wevelinghoven Nord-Kapellen Süd, Georg Rudolph für Hemmerden-Busch, Elke van Megen für Wevelinghoven Süd, Dr. Andrea Conrads-Wendtland für Elsen-Fürth-Fürther Berg, Christoph van Megen für Neukirchen, Dirk Witte für Gustorf Süd, Frank Müller für Orken, Silke Smets für Elsen und Heike Völckers für Langwaden/Hülchrath/Neubrück.

„Mein Grevenbroich“ hat zudem beschlossen, keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters aufzustellen. Nach der 15-jährigen Amtszeit von Hans-Gottfried Bernrath als Bürgermeister von 1979-1994 habe es in den darauffolgenden 26 Jahren in jeder Wahlperiode einen Amtswechsel gegeben. Daher habe keiner der Amtsinhaber einen konsequenten, nachhaltigen, langfristig wirksamen und zukunftsweisenden Entwicklungsprozess für Grevenbroich auf den Weg bringen können. Vor diesem Hintergrund befürwortet Mein Grevenbroich eine Kontinuität in der Amtsführung und eine weitere Amtszeit des Bürgermeisters Klaus Krützen.

(NGZ)