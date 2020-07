Zurück zur Normalität : Sachsen plant Corona-Lockerungen

Dresden Die Maskenpflicht soll zwar auch in Sachsen bleiben - das Land möchte jedoch andere Maßnahmen in einer neuen Coronaschutzverordnung anpassen. Ab September könnte es dort sogar wieder Großveranstaltungen geben.

Sachsen will vom 1. September an wieder Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen zulassen, wenn eine Kontaktnachverfolgung aller Teilnehmenden möglich ist. Darin eingeschlossen seien auch etwa Vorstellungen in der Dresdner Semperoper, wenn die Gäste personalisierte Daten hinterlassen, kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden an. Die neue Coronaschutzverordnung will das Kabinett am nächsten Dienstag beschließen. Sie gilt dann vom 18. Juli bis 30. August.