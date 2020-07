Fußball : Petra Hauser verstärkt den Trainerstab des SV Straelen

Straelen Die ehemalige Bundesliga-Trainerin des FCR Duisburg kümmert sich nun um die Athletik der Regionalliga-Spieler. Markus Brock, der schon in der Aufstiegs-Saison 2017/18 zum Stab gehört hatte, arbeitet ab sofort wieder mit den Torhütern des Teams.

Noch befindet sich der Fußball-Regionalligist SV Straelen zwar auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. In der Zwischenzeit wächst dafür das Team der Assistenten, die die Mannschaft in der nächsten Saison auf Erfolgskurs bringen sollen.

Zu den beiden Co-Trainern Benedict Weeks und Stefan Post, die am Dienstag die Spieler mit individuellen Trainingsplänen in eine zweiwöchige Pause geschickt haben, gesellt sich ab sofort Petra Hauser. Die langjährige Bundesliga-Spielerin (1. FC Saarbrücken und FCR Duisburg) soll sich in erster Linie um die Athletik der Straelener Viertliga-Kicker kümmern.