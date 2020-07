Fußball : Kevelaerer SV setzt auf den Nachwuchs

Kreis Kleve Die Wechselbörse in der Kreisliga A: Gleich zehn Akteure aus der eigenen Jugend sind neu im Kader des KSV. Der Aufsteiger SV Nordwacht Keeken setzt auf die bisherige Mannschaft und startet ohne Neuzugänge.

Einige Klubs in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern, in der nach dem erhöhten Aufstieg aktuell 20 Teams auflaufen werden, haben bei der Planung für die kommende Saison auf die Karte Nachwuchs gesetzt und sich mit Akteuren aus der eigenen Jugend verstärkt. Allen voran der Kevelaerer SV. Das Team des neuen Trainers Stefan Ettwig geht gleich mit zehn Kickern, die zuvor in der U 19 des Klubs gespielt haben, in die Saisonvorbereitung.