Wettbewerb : Jetzt für den Issumer Heimat-Preis bewerben

Issum Mit 5000 Euro dotiert ist der Preis, den die Landesregierung auslobt. Bis zu drei Preisträger sind möglich. Die Bewerbungsfrist um Vorschläge einzureichen läuft bis zum 11. September.

Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern was Menschen verbindet“ wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 der Heimat-Preis in der Gemeinde Issum vergeben.