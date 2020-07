Kampagne zur Stärkung des Einzelhandels : Gelderner werben fürs Einkaufen vor Ort

Jörg Brischke vom Baumarkt Vos ist eines der Gesichter der Kampagne. Foto: Gisela Grabowski/GISELA GRABOWSKI

Geldern Der Werbering und die Stadtverwaltung starten unter dem Titel „Wir halten zusammen. Wir kaufen in Geldern“ eine groß angelegte Kampagne zur Stärkung des Einzelhandels in der Land-Leben-Stadt. Dazu zählen auch Plakate.

Es sind Gesichter, die man kennt. Mitarbeiter aus Gelderner Geschäften und Restaurants werben in Anzeigen, auf Plakaten und in anderen Medien für ihre Stadt und den Einkauf vor der Haustür. „Wir halten zusammen. Wir kaufen in Geldern“ lautet der Titel der Kampagne zur Stärkung des Einzelhandels in Geldern, die angesichts der Folgen der Corona-Krise gemeinsam von Werbering und Stadt Geldern ins Leben gerufen worden.

Die Idee erläutert Gerd Lange, Geschäftsführer des Werberings Geldern: „Aufgrund der seit einigen Wochen andauernden Corona-Pandemie mussten viele Geschäfte, Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe sowie andere Gewerbetreibende vorübergehend ihre Betriebe schließen. Sämtliche Veranstaltungen mussten abgesagt werden, und die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben sowie soziale Kontakte zu vermeiden. Dies führte in den meisten Branchen zu nicht mehr aufzuholenden Einbrüchen ihrer Umsätze und bedroht nicht nur die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmer. Auch private Existenzen sind durch diese Krise betroffen.“

Marion Föller ist im Reisebüro Schreurs angestellt. Foto: Gisela Grabowski/GISELA GRABOWSKI

Info Internet-Plattform und Gebühren-Erlass Gemeinsam für Geldern Die Kampagne ist nicht der erste Schritt, um den gebeutelten Unternehmen in der Krise zu helfen. Schon während des Lockdowns in der Corona-Krise wurde die Internet-Plattform www.geldernlokal.de in Betrieb genommen. Die Stadt verzichtet zudem auf Gebühren für die Außengastronomie und für die Werbeaufsteller der Geschäfte im öffentlichen Raum.

Darum habe man sich im Werbering Geldern entschlossen, ein Konzept zur Stärkung des Einzelhandels in Geldern zu entwickeln. In der Lockerungsphase sei „Heimatshoppen“ wichtiger denn je. Martin Kempkens, einer der drei Vorsitzenden der Unternehmer-Vereinigung: „Insbesondere die Gelderner sollen animiert werden, vor Ort zu kaufen. Dabei steht nicht nur die Gelderner Geschäftswelt im Fokus. Auch die Bürgerinnen und Bürger, die hier ihren Arbeitsplatz haben, partizipieren durch eine Wiederbelebung und Stärkung der Gelderner Unternehmen.“

Anni Feigel bedient im „Schwarzbrenner“. Foto: Gisela Grabowski/GISELA GRABOWSKI

Aus diesem Grunde habe man Personen angesprochen, die in Geldern arbeiten, wohnen, einkaufen und sicherlich auch vielen Bürgern sowie Besuchern der Stadt bekannt sind. Sie wurden von der Fotografin Gisela Grabowski in Szene gesetzt, die sich als Vorstandsmitglied des Gelderner Werberings ebenso wie Roger Bruns, Martin Kempkens und Gerd Lange aktiv in einem kleinen Arbeitskreis für die Umsetzung der Kampagne einsetzt. Die gemeinsame Aussage der sympathischen Repräsentanten lautet: „Wir halten zusammen. Wir kaufen in Geldern.“

Margaret Winnen ist Mode-Expertin im Street One Store. Foto: Gisela Grabowski/GISELA GRABOWSKI

In enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt Geldern, Lucas van Stephoudt, und der neuen Citymanagerin Janette Heesen befindet sich das Konzept jetzt in der Umsetzungsphase. So wird in den örtlichen Zeitungen und Anzeigenblättern geworben, in der ganzen Innenstadt werden die verschiedenen Motive sowohl auf kleinen als auch auf großen Plakattafeln zu sehen sein. Im Radio laufen Funkspots zum Thema, und auch auf den neuen LED-Tafeln an den Ortseingängen werden die Motive eingesetzt.