Beamte beim Bezirksdienst : Drei neue „Schutzmänner an der Ecke“

Gelderland Thorsten Schlonsok, Thomas Gebele und Frank Aust sind die neuen Bezirksbeamten im Gelderland. Eine ihrer wichtigen Aufgaben ist es, als Ansprechpartner vor Ort den Kontakt zwischen Bürgern und Polizei zu stärken.

Polizeihauptkommissar Thorsten Schlonsok ist Bezirksbeamter in Geldern-Ost und außerdem für Lüllingen, Pont, Veert und Walbeck zuständig. Zudem ist er stellvertretender Kontaktbeamter für muslimische Institutionen für den südlichen Bereich der Kreispolizeibehörde Kleve. Schlonsok ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. 30 Jahre lang war er im Wach- und Wechseldienst in Bonn , Neuss, Krefeld und Geldern tätig. Am 1. Februar hat er seine neue Stelle angetreten und freut sich auf seine zukünftigen Aufgaben.

Die Bäderlandschaft in Geldern : Bürger sind in Sachen Hallenbad gefragt

Für Karneval und Co. in Leverkusen

Für Karneval und Co. in Leverkusen : 205.000 Euro vom Bezirk – wer bekommt was

Polizeihauptkommissar Thomas Gebele ist Bezirksbeamter in Rheurdt und auch für Rahm, Stenden und Stendenhorst zuständig. Gebele ist 57 Jahre alt, verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. Viele Jahre war er im Wach- und Wechseldienst in Duisburg und in Geldern tätig und hat dort alles erlebt, was den täglichen Dienst bei der Polizei ausmacht. Seine Stelle als Bezirksbeamter hat er bereits am 1. Juni 2021 angetreten, doch pandemiebedingt waren manche seiner Aufgaben bislang nur eingeschränkt wahrnehmbar. Gebele wünscht sich „eine vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde“. Und er verspricht, immer ein offenes Ohr bei Problemen in seinem Bezirk zu haben.