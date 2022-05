Posten endlich besetzt : Kreis stellt Klimaschutz-Managerinnen vor

Kreis Kleve Der Kreis Kleve hat das Team der Arbeitsgruppe Klimaschutz vorgestellt. Dirtje Derksen, Verena Husmann und Katharina Segers haben die Arbeit aufgenommen. Wir stellen sie und ihre Aufgaben vor.

Die meisten Stellenbesetzungen in den Verwaltungen gehen relativ geräuschlos über die Bühne: Ausschreibung, Bewerbungen, Auswahlverfahren, Stellenbesetzung. Bei den zwei Stellen der künftigen Klimaschutzmanager im Kreis Kleve war aber von Anfang an politisch Druck auf dem Kessel. Während die Grünen zunächst fünf volle Stellen forderten, einigte sich der Kreistag am Ende auf zwei – die zu besetzen, war dann aber gar nicht so einfach: Der Markt ist leer gefegt. Mehrere Ausschreibungsverfahren und einige Monate waren nötig, die Kritik aus der Politik wurde lauter.