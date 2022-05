Politik in Radevormwald : Das hat das Rader Jugendamt vor

Radevormwald Mit einer Präsentation im Jugendhilfeausschuss haben Amtsleiter Jörn Ferner und sein Team die umfassenden Aufgaben der Behörde erläutert und die Pläne und Visionen für die Zukunft vorgestellt.

Die Arbeit des Jugendamtes stand im Mittelpunkt der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag. Amtsleiter Jörn Ferner und die Leiterinnen und Leiter der drei dazugehörigen Hauptbereiche stellten in einer rund 40-minütigen Präsentation die verschiedenen Aufgaben der Behörde vor und gaben einen Ausblick auf die Vorhaben der kommenden Zeit. Das gesamte Team des Jugendamtes war zu diesem Termin in den Großen Saal des Bürgerhauses gekommen. Ein Anlass für den Tagesordnungspunkt: Das Jugendamt arbeitet an einem neuen Konzept, das bald vorgestellt werden soll.

Stand der Dinge Jugendamtsleiter Jörn Ferner gab in der Ausschuss-Sitzung am Dienstag auch einen kurzen Zwischenstand bei den Plänen für ein Jugendparlament. Es habe in der vergangenen Woche Gespräche mit Jugendlichen und den politischen Initiatoren von der SPD gegeben. Ein weiterer Gesprächstermin sei nun für den 8. Juni angeberaumt worden, bei dem den Jugendlichen ein erster Satzungsentwurf zur Begutachtung vorgelegt werde. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses seien zu diesem Termin ebenfalls eingeladen.

Amtsleiter Ferner sieht in aktuellen Gesetzesvorhaben eine gute Grundlage, um die Arbeit der Jugendämter zu fördern, bespielsweise durch das kürzlich erlassene Kinderschutzgesetz. Die Umbaumaßnahmen im „Life“ sollten dazu beitragen, diesen Standort langfristig zu sichern. Mit der Fläche „Am Kreuz“, in der Nachbarschaft des künftigen Bildungshauses, habe man ein geeignetes Areal für die Anlage des schon lange geforderten Jugendfreizeitplatzes. Und natürlich freuten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf, die wenig einladenden (nicht nicht barrierefreien) Räume an der Kaiserstraße zu verlassen und in das neue „ WohnZimmer“ an der Nordstraße einzuziehen, an einen zentralen Standort mitten in der Stadt.