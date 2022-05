"Hasenfuß" von Thomas Hesse und Renate Wirth : Niederrhein-Autoren veröffentlichen ihren neuen Krimi

Wesel Thomas Hesse und Renate Wirth veröffentlichen mit „Hasenfuß“ ihren inzwischen 14. Roman. Die Geschichte spielt wieder am Niederrhein, wo ein Heiratsschwindler an wechselnden Orten auftritt. Das Kult-Kommissariat ermittelt.

Am Niederrhein bleibt es kriminell – und es gibt viel Arbeit für die Fahnder des Kommissariats 1 in Wesel: Im 14. Krimi der Reihe von Thomas Hesse und Renate Wirth, der gerade frisch ausgeliefert worden ist, bekommen es die Ermittler Karin Krafft und Gero von Aha mit einer Mördersuche rund um einen Liebesbetrug zu tun, die sie einmal quer durch den Niederrhein führt. Es geht um einen Heiratsschwindler.

Die Geschichte ist unterhaltsam, spannend, niederrheinisch charmant und wartet mit einem Schluss auf, der unerwartete Täter oder die Täterin überführt. „Hasenfuß“ heißt der neue Krimi, der rechtsrheinisch von Emmerich über Rees, Wesel Dinslaken und Voerde bis Duisburg spielt; linksrheinisch sind die Fahnder von Moers und Krefeld bis Kleve oder von Xanten bis Geldern unterwegs. Regionalität ist entscheidend im Niederrhein-Krimi, sagen die Autoren. „Unsere Leser lieben es, wenn sie die Orte in unseren Geschichten wiedererkennen. Dabei passen sie gut auf, ob Orte und Situationen richtig beschrieben sind“, erzählt Renate Wirth. Sie lebt im linksrheinischen Xanten, Mitautor Thomas Hesse kommt aus Wesel, und so sind die Voraussetzungen gut, beide Rheinseiten und dazu das nahe Bocholt oder auch niederländische Grenzübertritte zu beschreiben. „Wir sind hier heimisch, und die meisten unserer Leser sind es auch. Das Gefühl versuchen wir, im Roman aufleben zu lassen“, sagt Hesse. Das wird auch bei ihren Lesungen transportiert, je nachdem, ob sie in der Region oder darüber hinaus stattfinden.

Eine gute Geschichte will gut geplant sein, und das ist sie auch. Sie ist klar und unterhaltsam geschrieben, schaut den Niederrheinern manchmal sehr pointiert aufs Maul, nimmt Aktuelles wie Alltägliches aus der Region auf, vergisst aber nie, die Handlung voranzutreiben. Karin Krafft und Gero von Aha, die Lieblinge der Leserinnen und Leser, kommen diesmal an ihre Grenzen. Dass Heiratsschwindel als Geschäftsmodell betrieben wird und mit einer Menge gefährlicher Gefühlsexplosionen verbunden ist, kam in ihrer kriminalistischen Welt bisher nicht vor. Diese Konstellation ergibt dramatische und menschelnde Möglichkeiten, und die setzen die Autoren geschickt ein. Man will einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht und bleibt dran.