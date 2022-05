Freizeittipp für Pfingstmontag : Programm zum Mühlentag in Issum und Sevelen

So sieht die Herrlichkeitsmühle Issum mit gespannten Segeln aus. Foto: HG Tanzhaus

Issum/Sevelen Die Herrlichkeitsmühle in Issum und die Dahlen-Mühle in Sevelen öffnen ihre Türen für Besucher. Es wird am Pfingstmontag einiges geboten.

Sowohl die Herrlichkeitsmühle in Issum als auch die Dahlenmühle in Sevelen machen beim Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag mit. An beiden Orten gibt es ein Programm für die Besucher.

Die Herrlichkeitsmühle in Issum gibt es seit 250 Jahren. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum. Der Förderverein existiert seit 25 Jahren. Bei entsprechendem Wetter werden die Segel an die Flügel angeschlagen, so dass es möglich sein wird, die Mühle wieder in Bewegung zu sehen. Frisches Mehl aus dem vollen Korn von Weizen und Dinkel können Besucher mit den dazu passenden Rezepten für Brote und Kuchen erwerben. Bei fachkundigen Führungen durch die Mühle können die Gäste das technische Kulturdenkmal in allen Details kennenlernen. Ein Kinderchor der Brüder-Grimm-Schule trägt einige Lieder vor. Es gibt einen Kindertrödelmarkt, Kinderschminken und ein Bobby-Car-Rennen.

Die Dahlen-Mühle in Sevelen kann anlässlich des Deutschen Mühlentags besichtigt werden. Foto: Dahlen

Die Besucher sind dazu eingeladen, auf der Terrassenanlage oder dem sonnigen Mühlenvorplatz bei den selbstgebackenen Kuchen, Kaffee oder Tee, Gegrilltem und kühlen Getränke zu verweilen. Von 11 bis 18 Uhr kann die Herrlichkeitsmühle in Issum am Pfingstmontag besucht werden.