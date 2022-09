Saft pressen auf Kapellener Markt : Apfelsaft von der Streuobstwiese

Auch in Kapellen kann man Saft pressen. Unser Foto stammt von einer Aktion des Nabu in Wildenrath. Foto: Knappe,Joerg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Kapellen Das Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland lädt Bürger zu einer Saftpressaktion auf dem Kapellener Markt ein. Dort können auch bereits verarbeitete Produkte erworben werden.

Streuobstwiesen sind seit jeher ein wichtiger Teil der niederrheinischen Landschaft. Früher stand neben fast jedem Hof ein kleiner Bongard, eine lokale Form der Streuobstwiese. Das Obst wurde für die Selbstversorgung als Wintervorräte eingelagert, eingekocht und zu Marmelade verarbeitet. Was früher wichtig war, hat im vergangene halben Jahrhundert durch die ständige Verfügbarkeit im Supermarkt an Wertschätzung verloren – so weit, dass heute einiges an Obst auf den heimischen Obstwiesen verdirbt.