In Leichlingen und Leverkusen : Äpfel pflücken und gegen Apfelsaft eintauschen

Leverkusen/Leichlingen Bis einschließlich 11. Oktober nehmen die Wertstoffhöfe in beiden Städten immer dienstags frischgepflückte Äpfel an und geben dafür bergischen Apfelsaft aus.

Frisch gepresster Apfelsaft gegen frisch pflückte Äpfel – dieses Angebot machen die heimischen Entsorgungsunternehmen Avea (Leverkusen) und Reloga (Engelskirchen) interessierten Leverkusern und Leichlingern. Die Wertstoffhöfe in beiden Städten nehmen an vier Dienstagen frische, ungespritzte Äpfel im Tausch gegen bergischen Apfelsaft ohne Konservierungsstoffe oder Zusätze an. Die Aktion läuft am 20. und 27. September sowie am 4. und 11. Oktober bei der Avea, Dieselstraße 18 in Leverkusen (geöffnet jeweils 8 bis 20 Uhr), und bei der Reloga, Walter-Frese-Straße in Leichlingen (15 bis 18 Uhr). Kooperationspartner sind der Marketing-Verbund „Bergisch pur“ und die Fruchtsaftkelterei Weber in Nümbrecht, die aus den gesammelten Äpfeln Saft machen wird.