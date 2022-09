Vorweihnachtliche Kleinkunst mit Witz und Weitblick : Texte und Lieder vom Glücklichsein am Niederrhein

Geldern Ein kunterschwarzbuntes Kleinkunstprogramm mit spätherbstlichen und vorweihnachtlichen Texten, Bildern und Liedern Spätherbstliche und vorweihnachtliche Kleinkunst mit Witz und Weitblick in Texten, Bildern und Liedern bieten Christian Behrens, Wilfried Schönherr, Volker Vienken und Volker Streck Programm.

Spätherbstliche und vorweihnachtliche Kleinkunst mit Witz und Weitblick in Texten, Bildern und Liedern erwartet die Besucher des Refektoriums am Ostwall in Geldern am Freitag, 25. November, und Samstag, 26. November. Der Titel „Vom Glücklichsein am Niederrhein“ ist dabei für Kaberettist Christian Behrens und die Musiker Wilfried Schönherr, Volker Vienken und Volker Streck Programm.