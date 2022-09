Monheim Haus Bürgel : Monheim beteiligt sich an Klimaschutzwoche

Monheim Eine Filmvorführung über den Bayrischen Wald und die Obsternte-Aktionen auf Haus Bürgel klären über ökologische Themen auf. Insgesamt gibt es im Rahmen der Klimaschutzwoche 40 Aktionen kreisweit.

Am Dienstag, 20. September, lädt die Biologische Station auf Haus Bürgel , wie jedes Jahr, zur Obstsammelaktion „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Auf den Obstwiesen werden die Äpfel von den Bäumen geschüttelt und anschließend direkt mit der handbetriebenen Saftpresse zu Apfelsaft verarbeitet. Kinder sollten einen Fahrradhelm als Schutz vor fallendem Obst mitbringen. Die Anmeldung läuft über die VHS Langenfeld , Telefon 02173 7944-555. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle „Campingplatz“ in Baumberg. Dort hält der Bus 788.

Am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr, können Interessierte in den wilden Bayrischen Wald eintauchen. Dann zeigen die Monheimer Kulturwerke im Rahmen ihres Herbstkinos in der Aula Berliner Ring und in Kooperation mit dem städtischen Klimaschutzmanager die Dokumentation „Der Wilde Wald – Natur Natur sein lassen“. Die Philosophie des Nationalparks Bayerischer Wald, nicht in die Natur einzugreifen, ist zu einem bahnbrechenden Vorzeigeprojekt geworden. Aus den einstigen Wirtschaftswäldern wächst ein Urwald heran, ein einzigartiges Ökosystem und ein Refugium der Artenvielfalt. Menschen aus aller Welt suchen hier Antworten auf die Frage, warum wir mehr wilde Natur brauchen und was wir von ihr lernen können, um Wälder in Zeiten des Klimawandels auch für künftige Generationen zu bewahren. Der Eintritt ist frei.